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TEKNOFEST'te TSK'ya yoğun ilgi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST sona erdi. Türkiye'de ilk kez düzenlenen festivalde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilgi yoğundu.

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TEKNOFESTte TSKya yoğun ilgi

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İBB tarafından "Ayakları Yere Basmayan İlk Festival" sloganıyla düzenlenen, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, son erdi.

550 bin kişinin katıldığı belirtilen Festival’in son gününde gösteri yapan Solo Türk izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

 


 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) nefes kesen gösteri uçuşlarından görüntüleri paylaştı. Paylaşılan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Teknofest'i ziyareti ile sona eriyor. 

Kaynak: TRT Haber, İHA 

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, TEKNOFEST
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