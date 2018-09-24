  • 24 EYLÜL 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.305
    EURO 7.422
  • BIST 97988.16
    ALTIN 242.483
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başkentte bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti

Başkentte bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti

Ankara’da bir kişi, ODTÜ Ormanı yakınında yol kenarında tabancayla vurularak öldürüldü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başkentte bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti

Ankara Çankaya ilçesi Oran Mahallesi'nde silah sesleri duyanlar polise haber verdi.

Bir süre sonra olay yerine ulaşan ekipler, Turan Güneş Bulvarı üzeri, ODTÜ Ormanı yakınındaki yol kenarında yerde yatan F.M'nin silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Olay yerini muhafaza altına alan Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıların yakalanması için çevrede çalışma başlattı.

Bulvar üzerindeki MOBESE kameralarının görüntüleri izlenmeye alındı. Hayatını kaybeden F.M'nin cenazesi Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER