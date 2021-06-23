Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 01:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de zehir taciri 11 kişiye gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 14- 21 Haziran tarihleri arasında; Buca, Beydağ, Karabağlar, Tire, Torbalı, Ödemiş, Menderes, Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.
Narkotik köpeklerinin de katıldığı, drone destekli operasyonlarda 1966 kök hint keneviri, 11 kilogram kubar esrar, 21 adet uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu Narkotik
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