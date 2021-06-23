Mustafakemalpaşa'ya bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Beyhan’dan haber alamayan yakınları, jandarmaya ihbarda bulundu.

Beyhan’ı kaybolmadan önce gören mahalle sakinlerinin ifadelerine başvuruldu.

[Fotoğraf: DHA]

150 kişilik ekip çalışma başlattı

Çevrede yapılan aramalardan sonuç alınamayınca durum arama kurtarma ekiplerine haber verildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve eğitimli iki köpek yönlendirildi.

Yaklaşık 150 kişilik ekip, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Beyhan’ın bulunması için çalışma başlattı.