Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 00:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bursa'da kayıp kişiyi bulmak için ekipler seferber oldu
[Fotoğraf: DHA]
Bursa’da, kendisinden bir süredir haber alınamayan kişinin bulunabilmesi için yaklaşık 150 kişiden oluşan ekip, arama kurtarma çalışması başlattı.
Mustafakemalpaşa'ya bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Beyhan’dan haber alamayan yakınları, jandarmaya ihbarda bulundu.
Beyhan’ı kaybolmadan önce gören mahalle sakinlerinin ifadelerine başvuruldu.
[Fotoğraf: DHA]
150 kişilik ekip çalışma başlattı
Çevrede yapılan aramalardan sonuç alınamayınca durum arama kurtarma ekiplerine haber verildi.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve eğitimli iki köpek yönlendirildi.
Yaklaşık 150 kişilik ekip, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Beyhan’ın bulunması için çalışma başlattı.
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