Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Çıplak Ada açıklarında Türk kara sularındaki bir botta yakalanan 7 örgüt üyesi ve 3 göçmen kaçakçısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı ile 2 göçmen kaçakçısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 zanlı ile 1 göçmen kaçakçısı da adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 4 gün önce, Çıplak Ada açıklarında Türk kara sularındaki bir botun, Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru ilerlediği bilgisini almış, bölgeye hareket eden ekipler, bottaki 10 kişiyi karaya çıkarmıştı. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 10 kişiden 7'sinin silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından kayıtlarının bulunduğu, bazıları hakkında hukuki süreçlerin devam ettiği belirlenmiş, yakalananlardan 5'inin polislikten ihraç edildiği, kaçışı organize ettiği ileri sürülen 3 kişinin ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan kayıtlarının bulunduğu öğrenilmişti.