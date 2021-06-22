Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Siirt'in Eruh ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Eruh İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Demircioğlu yönetimindeki otomobil, Bayramlı köyü yakınlarında, Yemlihan Teğin'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Polis memuru hayatını kaybetti
Kazada yaralanan sürücüler ile Azad Teğin, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis Demircioğlu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Bu arada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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