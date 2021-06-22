Kentte öğleden sonra bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu.

Çankaya ilçesinde etkisini artıran sağanak nedeniyle pek çok iş yerini su bastı. İş yeri sahipleri zor anlar yaşadı.

"Allah korudu da kimseye bir şey olmadı"

İş yeri sahiplerinden biri, "Tavanlar çöktü. Biz daha burayı yeni taşındık. Biz daha buranın borçlarını öderken başımıza bu kadar şey geldi. Bizim mağduriyetimizi kim karşılayacak? Her yer çöktü, cihazlar yandı. Allah korudu da kimseye bir şey olmadı. 10 tane kadın biz burada suları dışarı atmaya çalışıyoruz. Biz maddi olarak gerçekten çok zarara uğradık" dedi.

Sağanağa yakalananlar alışveriş merkezleri ile metro girişlerinde yağışın geçmesini bekledi.

Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.