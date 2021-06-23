Konya'da ev yangını: 3 çocuk hayatını kaybetti
Konya'nın Selçuklu ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaştı.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi'ndeki Suriyeli bir ailenin kaldığı 2 katlı müstakil evin üst katında yangın çıktı.
Konya'da müstakil bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti. Detayları @trthaber muhabiri Hasan Muhammed Ağalar aktardı.https://t.co/kuoFk0HoGF pic.twitter.com/suXpUDpp62— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 22, 2021
Dumanları gören komşuların ihbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın sırasında evin alt katında oturan anne Kader ile baba Cihat el-İsmail, kendi imkanlarıyla evde dışarı çıktı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
3 çocuk hayatını kaybetti
Yangında, evin üst katında bulunan ailenin 4 yaşındaki ikiz çocukları Ayşe ve Fatma ile 2 yaşındaki kardeşleri Nuran el-İsmail yaşamını yitirdi. Küçük Nuran'ın yangın sırasında çöken çatının enkazı altında kaldığı aktarıldı.
Çocukların cansız bedenleri, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anne ile baba, çalışmaları gözyaşları arasında izlerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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