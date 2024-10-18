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Türkiye
AA 18.10.2024 13:35

İzmir'de yarışmada balıkçının oltasına köpek balığı takıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, sportif amaçlı balıkçılık turnuvasına katılan bir yarışmacı, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan sapan köpek balığı yakaladı.

Çeşme ilçesi açıklarında düzenlenen "Yakala Bırak Yaşat Uygulamalı Sportif Balıkçılık Turnuvası"na katılan Kaan Adıgüzel, büyük bir balığın oltasına takıldığını fark etti.

Yüzeye yaklaşınca ağırlığı ve uzun kuyruğuyla görenleri şaşırtan türün, sapan köpek balığı olduğu anlaşıldı.

Köpek balığı, kontrollerinin ardından tekrar denize bırakıldı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Erhan Irmak, sapan köpek balığının uzunluğunun 6 metreye kadar çıktığını belirtti.

Türün en önemli özelliğinin uzun kuyruğu olduğuna işaret eden Irmak, "Kuyruğunu hem savunma amaçlı hem de avlarını sersemletip yemek için kullanır. Marmara ve Akdeniz'de genelde kıyılara yakın sığ sularda bulunur. İnsanlara karşı tehdit oluşturmayan bu türün geçmiş yıllara göre sayıları oldukça azaldı. Nesli tükenme tehdidi nedeniyle koruma altına alınan bu türün avcılığı ve ticari olarak alınıp satılması yasaktır."

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