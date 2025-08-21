Açık 30.3ºC Ankara
AA 21.08.2025 17:08

İzmir'de yarından itibaren su kesintileri uygulanacak

İzmir'in merkez ilçelerinde 5 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, yarından itibaren 3 günde bir yapılacağı, plana Menemen ilçesindeki bazı mahallelerin de eklendiği duyuruldu.

İzmir'de yarından itibaren su kesintileri uygulanacak

İzmir, son dönemde su kaynaklarındaki düşüş nedeniyle su kriziyle karşı karşıya. Çeşme ve Bornova ilçelerinde başlayan su krizi, tüm kente yayılıyor.

İZSU'dan yapılan açıklamada, kuraklık kaynaklı su kesintileri süresince ölçülen su tüketim değerleri ve kalan su rezervi göz önünde bulundurularak, 22 Ağustos'tan itibaren kesinti planında değişiklik yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup, mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 bağlantısından ulaşabilirsiniz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

İZSU'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, planlı su kesintilerinin 31 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

İzmir Su Kesintisi
