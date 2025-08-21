Açık 30ºC Ankara
AA 21.08.2025 16:04

Kırmızı bültenle aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 3 suçlunun, Rusya'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından kırmızı bültenle aranan suçluların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Suçluları tek tek yurt dışından getirmeye devam edeceklerini belirten Yerlikaya, "Demirözler organize suç örgütü elebaşının da içinde bulunduğu kırmızı bültenle aradığımız 3 suçluyu Rusya'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.D., M.S., ve S.G., isimli şahıslar ortak çalışmalarınızla yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı." ifadelerini kullandı.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdüklerini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi yaptırmamak için direnme, 2313 sayılı kanuna muhalefet, suç üstlenme, suçu bildirmeme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 53 adet suç kaydı bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, Demirözler organize suç örgütü elebaşı olan U.D. isimli şahıs, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve elebaşılığını E.Y'nin yaptığı organize suç örgütü ile iltisaklı olan M.S. isimli şahıs, çocuğu kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıs Rusya'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Bakan Yerlikaya, Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ederek, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, Özel Harekat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Havacılık ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Samsun İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Kırmızı Bülten Suç Örgütü
