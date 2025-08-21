Açık 30ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.08.2025 15:34

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik,  hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve mevsim normalinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bir hafta daha devam edeceğini belirtti.

Yağışlı havanın ise sadece Karadeniz kıyı kesimlerinde görüleceğini belirten Çelik, "Onun dışında iç ve güney bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz" dedi.

Çelik, hafta boyunca mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların artacağını belirterek, "Sıcaklıklar yurt genelinde cuma ve cumartesi günü 1 ila 2 derece daha artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak ve önümüzdeki 4-5 gün boyunca bu şekilde seyredecek" ifadelerini kullandı.

Yarın ve cumartesi günü için yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, "Pazar gününden itibaren pazartesi ve salı günleri Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz. Onun dışında iç ve güney bölgelerde yağış beklentimiz yok" dedi.

Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 32 ve İzmir'de ise 34 ila 37 derecelerde seyredeceğini belirtti.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Samsun'da köpeğin saldırdığı 11 yaşındaki çocuğun kolu felç kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:13
İzmir'de yarından itibaren su kesintileri uygulanacak
17:02
Kırmızı bültenle aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
15:57
İBB'nin yurt dışından aldığı metro kredilerinin harcanmasına ilişkin BDDK raporu hazırlandı
15:54
Lavrov: İstanbul'da 2022'de mutabakata varılan güvenlik garantilerini destekliyoruz
15:18
Samsun'da köpeğin saldırdığı 11 yaşındaki çocuğun kolu felç kaldı
15:00
Erzurum İspir'de heyelan: Bazı evler tahliye edildi
Kars'ta ecdadın vatanı savunduğu tabyalar ihtişamını koruyor
Kars'ta ecdadın vatanı savunduğu tabyalar ihtişamını koruyor
FOTO FOKUS
Kırmızı bültenle aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ