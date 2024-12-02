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Türkiye
DHA 02.12.2024 06:35

İzmir'de virajı alamayan belediye otobüsü AVM bahçesine düştü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, belediye otobüsü beton bariyerleri aşarak bir AVM'nin bahçesine düştü. Kazada otobüs şoförü yaralanırken, AVM duvarının bir kısmı hasar gördü.

İzmir'de virajı alamayan belediye otobüsü AVM bahçesine düştü

Refik Şevket İnce Mahallesi'nde gece saatlerinde, Erhan Y.'nin kullandığı belediye otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine beton bariyerleri aşarak alışveriş merkezinin bahçesine düştü.

Kazada, otobüs şoförü Erhan Y. yaralanırken, belediye otobüsünde ve alışveriş merkezinin duvarında hasar meydana geldi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Erhan Y.'yi ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Erhan Y.'nin hastanede tedavisi sürerken, AVM bahçesine uçan belediye otobüsü yapılan çalışmaların ardından kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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