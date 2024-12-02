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Türkiye
AA 02.12.2024 03:10

İstanbul'daki saldırıda 1 polis yaralandı

İstanbul'da ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açıldı. Vücuduna kurşun isabet eden 1 polis memuru yaralandı.

İstanbul'daki saldırıda 1 polis yaralandı
[Fotograf: AA]

Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, hakkında "cinsel istismar" suçundan arama kararı bulunan şüpheli M.Ö'yü gözaltına almak üzere Yenikent Mahallesi 670. Sokak'taki ikametine gitti.

Şüpheli M.Ö'nün kapıdaki ekiplere silahla ateş açması sonucu karın bölgesine mermi isabet eden polis memuru N.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Yaralı polis, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli M.Ö. etkisiz hale getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, özel harekat ekiplerince, M.Ö'nün yakalanması için belirtilen adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özel harekat unsurlarınca adrese girildiği esnada, İ.S.Y. (14) isimli erkek çocuğunun kafasına şüpheli tarafından ateş edilerek çocuk yaralanmış, ardından şüpheli kendi kafasına da ateş ederek intihara teşebbüs etmiş, görevlilerce durum kontrol altına alınarak şüpheli ile erkek çocuğunun hastaneye intikali sağlanmış, hayati tehlikelerinin devam ettiği anlaşılmıştır. M.Ö'nün kayıtları incelendiğinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde kaydının olduğu tespit edilmiş, adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat devam etmektedir."

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