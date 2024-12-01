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Türkiye
AA 01.12.2024 23:31

Antalya'da yangın çıkan evde hasar oluştu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında hasar oluştu.

Antalya'da yangın çıkan evde hasar oluştu

Ahatlı Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 1. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi apartman sakinlerinin kendi imkanlarıyla yaptığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangında söz konusu dairede yaşayan ve annesinin dışarıya çıkardığı çocuk, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Çocuğun polis memuru olan babasının mesai arkadaşları, kendisiyle yakından ilgilendi. Bir polisin ambulanstan indirdiği çocuğu kucağına alan komiser, "İyi misin?" diye sordu. Komiser, daha sonra evinde misafir edeceğini söylediği çocuğu ekip aracına götürdü.

Dairede zarara neden olan yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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