Çok Bulutlu 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.09.2025 13:25

İzmir'de vatandaşların "çöp" tepkisi: Hastalıkların artmasından endişe duyuyoruz

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çöplerin uzun süredir toplanmadığını söyleyen mahalleli, kirlilik ve kötü kokudan şikâyetçi oldu. Vatandaşlar, hastalıkların çoğalmasından, böcek ve farelerin artmasından endişe duyuyor.

İzmir'de vatandaşların "çöp" tepkisi: Hastalıkların artmasından endişe duyuyoruz

Yalı Mahallesi sakinlerinden Birkem Direkçi, mahallelerindeki çöplerin uzun süredir toplanmadığını öne sürdü.

Çöplerin toplanmamasıyla hem görüntü hem de çevre kirliliği oluştuğunu belirten Direkçi, durumun sağlık açısından da tehlikeli boyutlara ulaştığını savundu.

Direkçi, durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Çok rahatsız oluyoruz. Çünkü küçük bir çocuğumuz var. Hastalıkların çoğalmasından, böcek ve farelerin artmasından endişeleniyoruz. Kokusu ayrı, görüntüsü ayrı rahatsız edici. Hijyen açısından çok rahatsız edici. Bu konuyla ilgili bir an önce aksiyon alınmasını istiyoruz" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Başka evlere geçmeyi düşünüyoruz"

Kötü koku nedeniyle evini havalandıramadığını ve başka bir mahalleye taşınmayı bile düşündüğünü vurgulayan Direkçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Körfez kokusu zaten vardı. Bunun eklenmesiyle iyice kötü oldu. Burada oturmak hakkındaki fikrimizi değiştirmemize sebep oluyor. Eşimle artık başka evlere geçmeyi bile düşünüyoruz."

Mahalleli Engin Erman Kayacı da toplanmayan çöplerin çevre kirliliğine sebep olduğunu, insan sağlığının yanı sıra sokaktaki kedi ve köpek gibi hayvanların sağlığı açısından da risk oluşturduğunu kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çocukların oyun alanı ile çöplerin yakın olduğunu kaydeden Kayacı, "Burada çocuklar da oynuyor. Bir an önce çöplerin toplanmasını rica ediyoruz. Bu sadece burada değil birçok bölgede bu şekilde. Kesinlikle çözüm bulunmasını talep ediyoruz" dedi.

Kayacı, bu süreçte insanların da duyarlı olması gerektiğini, çöplerin yol ve kaldırım kenarlarına bırakılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
17 ile "sarı" kod uyarısı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı giriş belgeleri erişimde
14:43
TEKNOFEST'e her yaş grubundan ziyaretçi akını sürüyor
14:29
Kuvvetli rüzgar balonların uçmasına engel oldu
14:31
AB'nin boru gazı ithalatı ilk yarıda yüzde 9 düştü
14:25
Syedra Antik Kenti'nde 1800 yıllık stadyum bulundu
14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, bize kimse tarih dersi veremez
İş hayatından kopmayan gazi 21 yıldır protez bacağıyla dükkanının yolunu tutuyor
İş hayatından kopmayan gazi 21 yıldır protez bacağıyla dükkanının yolunu tutuyor
FOTO FOKUS
Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı
Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ