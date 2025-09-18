Parçalı Bulutlu 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.09.2025 11:07

Rüyasında define gördü, oğluyla 12 metrelik tünel kazdı

Samsun'da, rüyasında define gördüğü gerekçesiyle tünel kazan anne ile oğlu suçüstü yakalandı.

Rüyasında define gördü, oğluyla 12 metrelik tünel kazdı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki müstakil bir binada kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

İkamete operasyon düzenleyen ekipler, bahçede 12 metre derinliğinde tünel kazarak define arayan anne F.T. ile oğlu D.T'yi suçüstü yakaladı.

Tünelin yaklaşık 2 metre genişliğinde olduğu, toprağı çıkarmak için elektrikli vinç sistemi kurulduğu belirlendi.

Kazıdan çıkan toprağın dikkati çekmemek amacıyla çuvallara doldurularak evin bahçesinde biriktirildiği tespit edildi.

Operasyonda kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

F.T'nin emniyetteki ifadesinde, rüyasında ikamet ettikleri evin altında define olduğunu gördüğünü, bu nedenle kazıya başladıklarını söylediği öğrenildi.

ETİKETLER
Samsun Kaçak Kazı
Sıradaki Haber
Motosikletlerin yüzde 64,3'ünün trafik sigortası bulunmuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:03
Türk Kızılay'dan 'Kan Elçileri' programı
13:00
15 ile "sarı" kod uyarısı: Kuvvetli yağış bekleniyor
12:39
Trabzon'da alışveriş merkezinde yangın
12:34
TDV, 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak
12:28
Dünyanın resmi sanatı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde buluşuyor
12:44
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 79 kişi daha hayatını kaybetti
TEKNOFEST İstanbul ikinci gününde devam ediyor
TEKNOFEST İstanbul ikinci gününde devam ediyor
FOTO FOKUS
Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı
Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ