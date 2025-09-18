Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
TRT Haber-AA 18.09.2025 12:58

17 ile "sarı" kod uyarısı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bugün 17 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

17 ile "sarı" kod uyarısı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya, Samsun, Sinop, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu, Karabük, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak sebebiyle sarı uyarıda bulundu.

Sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öğleden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın olacağı tahmin ediliyor.

17 ile "sarı" kod uyarısı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Akşam saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

Bugün Sinop ile Samsun'un Bafra ilçesinde, yarın öğleden sonra Samsun, Ordu ve Giresun'da batı ve kuzeybatı, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Rüzgarın saatte 40-60 kilometre yer yer 70-80 kilometre kuvvetinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, hortum, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkililerin uyarılarını dikkate alması istendi.

ETİKETLER
Fırtına Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Sağanak Yağış
