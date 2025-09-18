17 ile "sarı" kod uyarısı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya, Samsun, Sinop, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu, Karabük, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak sebebiyle sarı uyarıda bulundu.

Sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öğleden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın olacağı tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

Bugün Sinop ile Samsun'un Bafra ilçesinde, yarın öğleden sonra Samsun, Ordu ve Giresun'da batı ve kuzeybatı, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Rüzgarın saatte 40-60 kilometre yer yer 70-80 kilometre kuvvetinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, hortum, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkililerin uyarılarını dikkate alması istendi.