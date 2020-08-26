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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen operasyonda 56 kilogram esrar, 82 kök Hint keneviri, 550 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bayındır ilçesi Arıklı ve Yeşilova mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 56 kilogram esrar, 550 gram kenevir tohumu, 82 kök Hint keneviri ve iki ruhsatsız pompalı tüfek, 138 tüfek fişeği ile bir hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.D. ve B.Y, işlemleri için karakola götürüldü.
Etiketler: kenevir tohumu izmirSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:37
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