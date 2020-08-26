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Gaziantep'te tedbirlere uymayan 2 bin 51 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te COVID-19 tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 51 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Ekipler tarafından dün yapılan denetimlerde, 2 bin 51 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 21 kişiye ve denetlenen 406 iş yerinden birine de idari işlem yapıldı.
Etiketler: gaziantep koronavirüsle mücadele gaziantep haberSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:21
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