Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde A.T, kardeşi M.S.T. ile husumetlisi S.B'yi barıştırmak için buluşturdu.

Buluşmada yaşanan tartışma sırasında tabancayla ateş açılması sonucu A.T. bacağından yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri iki şüpheliyi gözaltına aldı.