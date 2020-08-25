Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ettiği belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce şafak vakti belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: izmir uyuşturucu operasyonu Şafak operasyonuSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 11:11
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