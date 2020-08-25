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Manisa'da iki işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Demirci ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kılavuzlar Mahallesi'nde R.Ç. idaresindeki minibüs, aynı yönde seyreden A.Ç'nin kullandığı minibüs ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle A.Ç'nin kullandığı minibüs, yol kenarındaki tarlaya savruldu.
Kazada, 12 tarım işçisi yaralandı.
Ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa trafik KazasıSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 10:41
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