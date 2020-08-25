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Kahramanmaraş'ta minibüs kayaya çarptı: 11 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kayaya çarpması sonucu 1'i ağır 11 kişi yaralandı.
Mehmet Saygılı idaresindeki minibüs Büyükimalı Mahallesi'nde yol kenarındaki kayaya çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Mehtap Tıraş, Münevver Yüksek, Şermin, Emine, Aysel, Hatice, Dilan, Elif, Esma ve Saadet Saygılı yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Durumu ağır olduğu belirtilen Saadet Saygılı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: trafik Kazası tarım işçileri kaya KahramanmaraşSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 09:52
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