İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Polis ekipleri tarafından kent genelinde dün yapılan denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 bin 124 kişiye idari para cezası kesildi.

Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerini ihlal ettiği belirlenen 21 kişi hakkında da işlem yapıldı.