Geçtiğimiz cuma günü merkez Salıbaba Mahallesinde, saat 23.00 gibi evinden hurda toplamak için çıkan 4 çocuk babası 64 yaşındaki Mehmet Ataşcı bir daha eve dönmedi.

Alzheimer başlangıcı olan Ataşcı'dan haber alamayan ailesi önce kendi çabalarıyla araştırma yaptı; fakat başarılı olamayınca polis ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: İHA]

Arama çalışmaları 100 personel ve drone ile yapıldı

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaşlı adamın bulunması içi geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda oluşturulan 4 ekipte bulunan 100 personel, mahalleler, mezarlıklar, metruk binalar ve gidebileceği yerler olmak üzere toplamda 8 bölgede arama çalışmaları yaptı. Aynı zamanda drone ile havadan taramalar sürdürülürken, vatandaşlarda bilgilendirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yapılan çalışmada gece saatlerinde yaşlı adam evinden 25 kilometre uzakta Hankendi mevkiinde boş bir tarlada bulundu. Ekipler tarafından alınan adam ailesine teslim edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Olay günü Hankendi tarafına gittiğini belirten Mehmet Ataşcı, “Karanlık çökünce ben de daha da gelemedim. Ben orada dut yedim zaten başka da bir şey yoktu. Allah, polisimizden razı olsun, dert vermesin” dedi.

