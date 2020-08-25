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Van kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte 1 adet M-16 Piyade Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.
Etiketler: Van operasyon JÖH İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 09:32
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