Sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde, tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüye olay yerinde müdahale ederken yaralı arkadaşını ise ambulansla hastaneye kaldırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan devrilen tırda torbalar içerisindeki toz halindeki plastik ham maddeler yola döküldü.

[Fotoğraf: İHA]

Kaza yapan tır vinç yardımıyla kaldırılırken yola saçılan plastik ham maddeleri de ekipler tarafından toplanarak yol temizlendi.