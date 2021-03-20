Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 09:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerini deşifre etme amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şafak vakti operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere yapılan baskında, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme, örgütsel döküman ile kurusıkı 2 tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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