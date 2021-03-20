Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanağın aralıklarla kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.