Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 08:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir ve Manisa'da sağanak akşama kadar sürecek
[Fotoğraf: AA]
İzmir ve Manisa çevrelerinde devam eden sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanağın aralıklarla kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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