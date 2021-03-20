Adana İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri devriye sırasında Alidede Mahallesi'nde bir kahvehanenin açık olduğunu tespit etti.

Kahvehanede oturan ve güvenlik kamerasından polislerin geldiğini gören kişiler terasa kaçtı.

Terasta ve içerdeki 37 kişiye Covid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.

İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.