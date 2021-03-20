Kars-İstanbul seferini yapan Erkan Demir yönetimindeki yolcu otobüsü, Gerede-Karadeniz bağlantı yolunun Kemikli mevkiinde, arıza yaptığı için yol kenarında park halinde bulunan Necati Türkoğlu'na ait kamyona çarptı.

Otobüsteki yolcuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada isimleri öğrenilemeyen 3 yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüste 17 yolcunun bulunduğu belirtildi.

D-100 kara yolunun Bolu istikameti kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanırken, polis ve jandarma ekipleri bekleyen araç sayısını azaltmak için zaman zaman trafiği kontrollü olarak açtı.