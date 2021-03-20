Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 08:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA,
Erzincan'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünü Erzincan'ın Kemah ilçesi olarak açıkladı.
Deprem 7,01 kilometre derinlikte oluştu.
"Bir olumsuzluk bulunmuyor"
Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kemah ilçesindeki depremin ardından ekipler tarafından bölgede araştırma yapıldığını söyledi.
Deprem nedeniyle yaralanan olmadığını, can kaybının yaşanmadığını ifade eden Makas, "Yaşanan deprem hafif hissedilmiş olup, an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Alan taramamız sürmektedir" dedi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2021
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Kemah (Erzincan)
Tarih-Saat : 20.03.2021, 08:51:57 TSİ
Enlem : 39.8178 N
Boylam : 39.0756 E
Derinlik : 7.01 km
Detay : https://t.co/wVbPPzEpZF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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