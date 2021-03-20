Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünü Erzincan'ın Kemah ilçesi olarak açıkladı.

Deprem 7,01 kilometre derinlikte oluştu.

"Bir olumsuzluk bulunmuyor"

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kemah ilçesindeki depremin ardından ekipler tarafından bölgede araştırma yapıldığını söyledi.

Deprem nedeniyle yaralanan olmadığını, can kaybının yaşanmadığını ifade eden Makas, "Yaşanan deprem hafif hissedilmiş olup, an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Alan taramamız sürmektedir" dedi.