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Türkiye
AA 12.05.2025 05:17

İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde K.K. idaresindeki otomobil, Murat Reis Mahallesi İnönü Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.

Önce ağaca çarpan otomobil ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan K.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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