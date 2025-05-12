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Türkiye
İHA 12.05.2025 01:41

Ankara’da motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde trafik levhasına çarpan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti.

Ankara’da motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Konya istikametinde ilerleyen motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki kaldırımda bulunan trafik levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, motosikletteki Yusuf K. ve Efe Batuhan K. kaldırıma düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Yusuf K. ve Efe Batuhan K.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

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