Ankara’da motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Konya istikametinde ilerleyen motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki kaldırımda bulunan trafik levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, motosikletteki Yusuf K. ve Efe Batuhan K. kaldırıma düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Yusuf K. ve Efe Batuhan K.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.