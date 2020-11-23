Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de suya yüzde 15 zam
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 15 oranında zam yapıldı.
Kasım ayı 7'nci Olağan Meclis Toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.
Toplantıda, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam yapılması önerisi CHP ve İyi Parti'li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
Alınan kararla konut abonelerinde 0-13 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 6,41 liraya, 14-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı ise 6,92 liraya yükseldi.
21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 14,27 lira olarak belirlendi.
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