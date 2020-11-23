Kasım ayı 7'nci Olağan Meclis Toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam yapılması önerisi CHP ve İyi Parti'li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Alınan kararla konut abonelerinde 0-13 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 6,41 liraya, 14-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı ise 6,92 liraya yükseldi.

21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 14,27 lira olarak belirlendi.