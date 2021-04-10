Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklandı
İzmir'de PKK terör örgütü içerisinde silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Terörle Mücadele ekipleri, önceki dönemde terör örgütünün sözde asayiş ve trafik birimleri içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 zanlıyı 3 Nisan'da gözaltına aldı.
Ekipler 6 Nisan’da örgüt içerisinde silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 zanlıyı da diğer birimler ile koordineli olarak yapılan operasyonlarda gözaltına aldı.
6 zanlı adliyeye sevk edilmişti
Her iki operasyon neticesinde yakalanan Suriye uyruklu 6 zanlı, işlemlerin ardından PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken 4'ü tutuklandı.
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