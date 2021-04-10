Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Elmalık mevkiinde dün akşam başlayan kar yağışı gün boyunca aralıklarla devam etti.

Zaman zaman tipiye dönen yağış, otoyolun özellikle Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli kesiminde sürüyor.

Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşıyor

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 5 santimetreye ulaştığı güzergâhlarda Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

D-100 kara yolunun Düzce geçişinde de gece yarısından itibaren devam eden kar ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler kesimlerinde de yağış etkili oluyor.

Trafik ekipleri sürücüleri uyarıyor

Bölgede görevli Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı uyararak, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

Bolu kent merkezinde ve yüksek kesimlerde de kar aralıklarla devam ediyor.