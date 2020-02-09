Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de özel hastanenin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Konak ilçesinde özel hastanenin çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
İzmir'in Konak ilçesi Üçyol semtinde 7 katlı hastanenin çatısından duman yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.
İtfaiyenin vinçle ve bina içinden müdahale ettiği yangında yoğun duman nedeniyle hastaların tahliyesine başlandı.
[Fotoğraf: AA]
Hastalar, çok sayıda ambulansla çevre hastanelere taşınırken polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.
Alevlerden zarar görme ihtimali bulunan tıbbi cihazlar da binadan çıkarıldı.
Yaklaşık 20 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangında yaralanan olmazken hasta nakli esnasında ambulansın çarptığı hastane görevlisi hafif yaralandı.
Etiketler: yangın izmir haberleri itfaiyeSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 13:22
Son Haberler
- 13:46
- 13:31
- 13:22
- 13:14
- 13:06
Sıradaki Haber
Kar yağışı altında yolda kalan aracı trafik polisleri itti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz