Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kar yağışı altında yolda kalan aracı trafik polisleri itti
Rize'de trafik polislerinin, kar yağışı sırasında yolda kalan aracı iterek yardım ettiği anların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Rize'de dün etkisini artıran kar yağışı sonrası Çayeli ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil, arzılanınca yolda kaldı. Yolda kalan sürücüsünün yardımına bu sırada devriye görevi yapan Rize Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yetişti.
Polisler, aracı kar altında dakikalarca itti
Polis Memurları Ahmet Arslan, Eren Kahyaoğlu ve Rıdvan Ünal’ın bulunduğu ekip, 4 kişinin bulunduğu aracı kar yağışı altında dakikalarca iterek güvenli bölgeye çekti.
Yakındaki bir apartmandaki vatandaş, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, takipçiler, polislere övgü dolu yorumlarda bulunup, teşekkür etti.
Etiketler: sosyal medya rize haberleri polis karSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 13:06
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