Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 00:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de otomobille çarpışan ambulans devrildi
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan ambulans devrildi.
Sedat İnal idaresindeki otomobil, Mustafa Kemal Caddesi'nde paramedik Recep Talha Cücük yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'na ait 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı ile çarpıştı.
İhbar üzerine bir vakaya gittiği öğrenilen ambulans çarpmanın etkisiyle devrildi.
Haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulans sürücüsü Talha Cücük ile acil tıp teknisyeni Suzan Barım ve paramedik Cihan Taş, vatandaşların yardımlarıyla kaza yapan ambulanstan çıkarıldı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan sağlık çalışanları, meslektaşları tarafından kontrol amacıyla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: İzmir Ambulans Trafik Kazası
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