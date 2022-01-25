Pazar ilçesine bağlı Kuzeyce köyünde yaşayan 88 yaşındaki kalp ve tansiyon hastası Zinnet Babal aniden rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen ambulans, kar nedeniyle yolu kapanan köye ulaşılamadı.

Rize İl Özel İdaresi’nden yardım istemesi üzerine bölgeye gelen iş makinesi tarafından yol açıldı. 3 saatlik çalışmanın ardından hastaya ulaşıldı. Hasta, iş makinesinin kepçe kısmına yatırıldı ve ambulansa iş makinesi ile taşındı.

İş makinesinin kepçe kısmından alınan Babal, ambulans ile hastaneye götürüldü. Babal’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.