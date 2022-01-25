Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı bir köyde yaşayan 77 yaşındaki kadının rahatsızlanması üzerine paletli ambulans yaşlı kadın için tüm engelleri aştı.

Köye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaşlı kadını ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, "Ulaşımın neredeyse imkânsız olduğu hava şartlarında, pencereden baktıklarında ambulansı kapının önünde gördüler. Antalya Akseki’nin bir köyünde, 77 yaşındaki hastaya ilk müdahale bu şekilde evinde yapılıp, hastaneye kaldırıldı. Takdirimizle sağlık çalışanlarının yanında olalım." dedi.