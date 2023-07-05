Açık 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 05.07.2023 00:15

İzmir’de otomobil tırın dorsesine ok gibi saplandı

İzmir’ Torbalı ilçesinde tırın dorsesine ok gibi saplanan otomobil alev aldı. Vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir’de otomobil tırın dorsesine ok gibi saplandı
[Fotograf: İHA]

Saat 20.40 sıralarında Torbalı ilçesinde meydana gelen kazada Delil Süer'in kullandığı otomobil, İzmir- Aydın kara yolu Pamukyazı mevkiinde dönmeye çalışan E.T. idaresindeki tırın dorsesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Süer’in kullandığı otomobil alev alırken, araç içerisinde sıkışan genç sürüyü çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı.

İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Süer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekibi, olay yerinden kaçan tır sürücüsü E.T'yi, kaza mahalline yakın bir yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Süer'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

ETİKETLER
İzmir Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bodrum'da mekan işletmecisi ve müşteriler arası kavga: 5 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:36
Geri gönderme merkezinde yangın
00:45
İsrail'de Anayasa Komisyonu yargının yetkilerini sınırlayan tasarısıyı kabul etti
00:45
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Batı Şeria’da yaşanan olaylar sonrasında İsrail’i kınadı
00:40
Kanada'da bir hastane, istismar davası açan hastalarına tazminat ödeyecek
00:35
BMGK işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki durumu görüşmek için toplanacak
00:20
Fransa'daki protestolarda 1 kişi plastik mermiyle öldürüldü
Tunceli'nin buzul göllerini görmek için 3 bin rakımlı bölgeye tırmanıyorlar
Tunceli'nin buzul göllerini görmek için 3 bin rakımlı bölgeye tırmanıyorlar
FOTO FOKUS
Karabük'te şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı binanın çatısı uçtu
Karabük'te şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı binanın çatısı uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ