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Türkiye
AA 16.06.2023 08:51

İzmir'de otomobil devrildi: 9 yaralı

İzmir’in Tire ilçesinde otomobil devrildi. Meydana gelen kazada 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

İzmir'de otomobil devrildi: 9 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde Burcu D., idaresindeki otomobil, Tire - Torbalı kara yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazada sürücü Burcu D., yolcu konumunda bulunan Hüseyin D., Defne Y., Derin Y., Deren D., Raziye P., Tamay E., Tülay D. ve Nuriye Y. yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri başka kazaya sebebiyet vermemek adına çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından 4’ü çocuk 9 kişi ambulanslarla Tire, Selçuk ve Torbalı’da bulunan hastanelere kaldırıldı.

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