Parçalı Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.06.2023 08:36

İstanbul'da 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
[Fotograf: TRT Haber]

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Haklarında FETÖ soruşturmaları kapsamında yakalama kararı bulunan ve örgütün "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evlerinde saklandığı belirlenen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kentteki adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 2 bin dolar ve 1770 euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Küçükçekmece'de araç şantiye çukuruna düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:56
Samsun'da devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı
08:56
İzmir'de otomobil devrildi: 9 yaralı
08:18
Japonya ulusal savunmayı finanse etmek için havuz fonu yasası çıkardı
07:46
Yeni bir zırhlı dinozor türü bulundu
07:37
Uzayda yaşam umudu: Bilim İnsanları Enceladus'ta fosfor tespit etti
07:23
Küçükçekmece'de araç şantiye çukuruna düştü
Kasırga Texas'ı yerle bir etti: 75 kişi hastaneye kaldırıldı
Kasırga Texas'ı yerle bir etti: 75 kişi hastaneye kaldırıldı
FOTO FOKUS
Üzerine elektrik direği düşen motosiklet sürücüsü öldü
Üzerine elektrik direği düşen motosiklet sürücüsü öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ