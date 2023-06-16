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Türkiye
AA 16.06.2023 06:43

Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi öldü
[Fotograf: İHA]

Bursa'da Uğur Kaval idaresindeki kamyonet, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Geçit Mahallesi mevkisinde İlker Demirci'nin kullandığı servis aracına, ardından da Ali Özcan yönetimindeki çekiciye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, kamyonette bulunan Cemil Albayrak araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Albayrak, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık personelince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Albayrak, Özcan ve Kaval, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Albayrak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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