Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 14:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir'de otelde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'de bir otelde çıkan yangında, odada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İzmir'in Konak ilçesindeki 3 katlı bir otelde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde konaklayan müşterilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkarmayı başardı ancak 3 kişi üst katlarda mahsur kaldı.
Mahsur kalan müşteriler, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle tahliye edildi.
Dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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