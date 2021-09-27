İzmir'in Konak ilçesindeki 3 katlı bir otelde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde konaklayan müşterilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkarmayı başardı ancak 3 kişi üst katlarda mahsur kaldı.

Mahsur kalan müşteriler, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.