Açık 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.09.2025 11:11

İzmir'de orman yangınlarında zarar gören alanlar yeni fidanlar için hazırlanıyor

İzmir'de bu yıl meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden yeşile bürünmesi için orman işçileri çalışmalar yapıyor.

İzmir'de orman yangınlarında zarar gören alanlar yeni fidanlar için hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

Kentte bu yıl 160 orman yangınında 10 bin 600 hektar alan alevlerden etkilendi. Yangın döneminde alevlerle mücadele eden orman işçileri, yangın riskinin azalmasıyla "yeşil vatanı" eski haline getirmek için kolları sıvadı.

Doğanın kendini yenilemesiyle yeşermeye başlayan yerlerde ormancılar da fidan dikimi sezonu öncesi yoğun emek harcıyor.

İzmir'de orman yangınlarında zarar gören alanlar yeni fidanlar için hazırlanıyor

Önce tahribat belirleniyor

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları yoğunlaştırdığı yerlerden biri de bu yaz orman yangınlarında 1600 hektarlık alanın zarar gördüğü Buca ilçesi oldu.

Yangından hemen sonra yanan alanlarda keşif yapan orman işçileri önce alandaki tahribatı belirledi. Tomruk olarak kullanılabilecek yanmış ağaçları kesen ekipler, sonrasında da iş makineleriyle alanı çalışılabilir hale getirdi. Fidanların dikileceği alanlar tek tek belirlendi. Fidan dikimi için arazi şartlarının el vermediği yerler için tohumlama planlamaları yapıldı.

Toprağın üst kısmını temizleyen ekipler, toprağı işleyerek fidan dikimine hazır hale getiriyor.

İzmir'de orman yangınlarında zarar gören alanlar yeni fidanlar için hazırlanıyor

"Çalışmaları hızlı yapmamız gerekiyor"

Buca Orman İşletme Şefi Fahri Onur Ertem, bu yıl Buca'da 15 orman yangını çıktığını söyledi.

Çalışmaların yangından hemen sonra başladığını ifade eden Ertem, şunları kaydetti:

"Buradaki yanan ağaçları standardına uygun şekilde kesiyoruz, kaldırıyoruz ve bunları ekonomiye kazandırıyoruz. Bu çalışmaları tamamladıktan sonra burada tohum ekimi ve ağaçlandırma çalışmalarına başlıyoruz. Bu çalışmaları hızlı yapmamız gerekiyor. Çünkü aynı zamanda doğanın bir döngüsü var. Önümüzdeki senenin yeşerimi başlamadan önce bizim hem tohum ekimini yetiştirmemiz hem de kabuk böceği zararı oluşması ihtimaline karşı kuruyan ağaçları kesmemiz gerekiyor. Bunları da hızlı bir şekilde yapıp, sağlıklı ağaçları korumak adına ortadan kaldırmamız gerekiyor."

İzmir'de orman yangınlarında zarar gören alanlar yeni fidanlar için hazırlanıyor

Ertem, sahanın hazırlanmasıyla birlikte kasım ayında tohum ekimi ve fidan dikimine başlayacaklarını kaydederek, "yeşil vatanın" her bir metrekaresini yeniden ormanlaştıracaklarını, vatandaşları 11 Kasım'daki Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimine beklediklerini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Ağaçlandırma Fidan İzmir Orman Yangını Tohum
Sıradaki Haber
İstanbul'da okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:44
2025-YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı
14:41
Yunan basını: Türkiye, uluslararası diplomasi masasında önemli bir yere sahip
14:38
Filistin'in Bağdat Büyükelçisi: Londra Büyükelçiliği'nde Filistin bayrağının dalgalanması harika bir manzaraydı
14:44
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye 5 yıl hapis cezası
14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dili, yalnızca bir iletişim aracı değildir; düşüncenin evidir
Asırlık sedir ağaçları kırmızı orman karıncalarının korumasında
Asırlık sedir ağaçları kırmızı orman karıncalarının korumasında
FOTO FOKUS
Uygulama noktasında arıza numarası tutmadı
Uygulama noktasında arıza numarası tutmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ