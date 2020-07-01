Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yağcılar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına 3 helikopter, 10 arazöz ve bir uçakla müdahalede bulunuluyor.
Etiketler: izmir urla orman yangınıSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 14:55
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